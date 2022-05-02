〈金管會備詢〉確診5月起轉向自主回報 保險局指理賠看一關鍵

確診者自主回報疫調系統昨 (1) 日正式上線，確診者可自行上傳接觸者資訊，產險業者擔心道德風險，保險局指出，理賠的關鍵將以明確開立居隔通知書為主。

保險局施瓊華表示，自 2020 年 3 月開辦迄今，保險公司已承擔超過 1100 件的防疫保單，但扣除已到期防疫保單，有效契約件數有 600 多萬張，而且還有一些核保中的案件。

針對防疫保單近期爭議不斷，金融消費評議中心董事長林志潔表示，上周收到申訴電話一天超過千件，是過去每天平均 300 通的 3 倍，要進到最後評議階段的話，90 天內會有結果。

此外，防疫保單承保風險大幅升溫，產險業者陸續進行核保加嚴、拒絕重複投保件，金管會表示，保險公司本來就有機制可確認客戶是否重複投保，業者調整核保政策，是商業保險常用的方法，在核保程序上沒有不對。

由於政府目前防疫政策已由清零轉為共存，除了之前的啟動居家隔離，金管會針對防疫保單理賠已放寬解釋將居家照護等同住院，可比照理賠以外，外界也關切確診者 5 月 1 日起將自主填報密切接觸者，是否也會擴大解釋可理賠範圍？

施瓊華表示，疫情指揮中心已訂出同住親友、同事及同班同學九宮格方式申報，親朋好友聚餐等應不會匡列，這部分將請產險公會去跟各縣市政府及開立居隔通知的單位協商，明確開立居隔標準，以免密接者名單浮濫。