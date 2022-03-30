東洋兩項困難學名藥有進展 Q2將認列百萬美元授權金

東洋 (4105-TW) 今 (30) 日舉行法說，展望今年，財務長張國江表示，旗下兩項困難學名藥試驗第二季將有進展，屆時可認列百萬美元里程碑金，加上流感疫苗與新冠疫苗代工業務持續提升，全年營運有望優於去年。

東洋今年共有三項困難學名藥有斬獲，其中，治療卵巢癌的困難學名藥 Pegylipo，預計第二季啟動臨床收案，且已與德國藥廠簽署歐洲市場合約；治療肢端肥大症的微球困難學名藥 Octreotide 將執行生體相等性 (BE) 試驗與藥劑生產製造，兩項藥品均有機會在第二季取得 50-100 萬美元里程碑金，並於 2024 年上市。

另外，困難學名藥抗黴藥 Lipo-AB 預計今年完成美國 FDA 查廠認證，最快第四季取得藥證，屆時將有 100 萬美元里程碑金，目前市場規模約 4.4 億美元。

除了藥品開發有進展外，東洋其他事業同步成長，尤其流感疫苗、新冠疫苗代工業務今年將持續成長，加上陸續新增銷售品項，預估今年國內業務營收將年增 5-10%，整體毛利率則與去年相當。

海外市場方面，張國江指出，去年海外市場普遍受到新冠疫情影響，營運受到衝擊，僅泰國市場營運表現符合預期，但看好海外業務已經克服疫情，且藥證將陸續到手，今年東南亞市場成長幅度將優於平均。

東洋營收比重方面，癌症占 52%、重症醫療受惠流感疫苗銷售提升，比重攀升至 28%、代工也因接獲國內新冠疫情訂單，占比增至 10%，醫療保健占 5%、企業發展占 4%、其他占 1%。