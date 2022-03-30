美律MEMS麥克風布局有成 今年業績有望年增6成

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (30) 日表示，旗下 MEMS 麥克風受惠疫情改變工作型態，商用客戶增加，加上多項新品將進入量產，看好 MEMS 麥克風今年營收有望年增 6 成。

總裁黃朝豊指出，公司自 2013 年正式進入 MEMS 麥克風市場，並從 2020 年開始，每年營收均以超過 60% 的成長率在發展，對其賦予厚望。據 Yole Développement 研究報告指出，2025 年全球 MEMS 感測器市場規模將接近 177 億美元，年複合成長率為 7.4%。

麥克風事業處主管張朝森提到，由於疫情改變工作型態，帶動商用客戶持續提升，今年 MEMS 麥克風營收將成長 60%，其主要貢獻來自視訊會議系統客戶以及供貨策略。

張朝森強調，旗下產品具有高訊噪比、相位集中、超寬頻特性等表現，大幅降低麥克風的體積，使客戶不論在多大的會議環境，使用者距離麥克風多遠都能清楚收音，再者，從類比到數位輸出、各種尺寸都有，能滿足客戶不同需求。

除了 MEMS 麥克風外，美律也結合麥克風產品，推出氣壓及溫度感測器多項新品，並將於今年進入量產階段。美律舉例，將麥克風結合氣壓感測器，能讓客戶只使用一個元件達到收音和氣壓感測的雙重作用，尤其對於穿戴裝置的機構設計更加便利。

張朝森指出，2020 年穿戴裝置市場規模就超過 360 億美元，估計 2028 年成長至 1140 億美元，年複合成長率達 15.4%。另外，隨著感測器及雲端運算的進步，穿戴式裝置將從健身追蹤器、智慧手環及耳機中擴展至物聯網應用，如醫療、工業、零售業、無人機等領域，將會是新一波穿戴裝置的新戰場。