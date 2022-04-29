威鋒電子Q2營收受干擾估下滑 今年USB4比重衝10%

威鋒電子 (6756-TW) 今 (29) 日召開法說會，財務長陳鴻文表示，第二季為傳統淡季，加上中國實施封城造成一些影響，預期第二季營收較上季下滑，全年則看好 USB4 規格滲透率提升，將挹注公司營運，今年營收比重估達 10%。

副總許錦松指出，USB4 產品已陸續問世，如蘋果 (AAPL-US) 的 M1 處理器、英特爾 (INTC-US) 的 Tiger Lake 等，依蘋果產品向來有相容性的傳統，一旦導入一項產品，接下來新品如 M2 晶片等也會陸續導入。

威鋒因很早就將 USB4 產品推廣到市面上，具先行者優勢，當相關業者在實驗室進行測試時，威鋒的解決方案就變成主要測試項目，待客戶導入市場後，威鋒也會跟著客戶一同成長。

許錦松也坦言，USB4 因傳輸速度一下從 10Gbps 跳到 40Gbps，產品面臨訊號穩定挑戰，但過去半年，公司替客戶進行修正，預期隨著客戶量產進度，今年 USB4 占公司營收比重將自去年的 5% 以下，一舉提升至 10%。

市場也關心今年產能取得、價格變化，陳鴻文表示，公司除 USB4 投片在 28 奈米外，其餘產品多屬成熟製程，儘管整體供需持續緊張，但公司今年取得產能比去年增加，至於價格短期不會再調整，毛利率可大致維持現有水準。

展望全年，威鋒電子看好，儘管今年第二季受中國封城干擾，但整體上半年營收將再優於去年下半年，全年則隨著 USB4 滲透率提升，以及市場趨勢驅動，對營運保持審慎樂觀態度。