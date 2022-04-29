維多利亞的秘密首度在亞馬遜官網上試行開展美容業務

維多利亞的秘密 (Victoria’s Secret)(VSCO-US) 正在亞馬遜 (AMZN-US) 官網上開展其美容業務，這是這家傳奇內衣公司與另一家零售商首次重大合作銷售其商品。

該品牌表示，自周五 (29 日) 起，包括品牌香水、乳液、身體磨砂膏和沐浴露在內約 120 種不同產品，將在亞馬遜的新維多利亞秘密「店面」上銷售。

維多利亞的秘密美容業務 CEO 尤尼斯 (Greg Unis) 表示，其目的是根據客戶的需求按時間演進擴大產品範圍。他說，這最終可能讓客戶持續買進該公司的一些胸罩、內衣和休閒裝。

維多利亞的秘密進軍批發市場是當今許多零售商都在努力應對的動態的象徵。多年來純粹通過自有店面和自有官網直接向消費者銷售的品牌，正在尋求與目標百貨 (Target)(TGT-US) 等大型零售商或 Nordstrom (JWN-US) 等百貨公司建立合作夥伴關係，以提供其商品上架。

與此同時，Nike (NKE-US) 和 Ralph Lauren (RL-US) 等大力推動批發業務的零售商反而試圖縮減規模，以重新控制定價和獲利。但兩方的共識似乎是有些批發業務總比沒有好。

尤尼斯表示，許多購物者已在亞馬遜官網上尋找維多利亞的美容產品，例如其廣受歡迎的 Bombshel​​l 香水系列，結果跳出來的卻是一連串由第三方銷售的商品。

他說，「亞馬遜是個自由市場，任何人都可以在上面銷售。」「我們注意到，只要留意已經賣出的產品是那些，就會有強烈的需求。」

他補充說，從邏輯上講，維多利亞從美容商品著手而非內衣和服裝也更順利，因為乳液和香水不涉及尺碼元素，「是一項更容易快速追求的業務」。

根據去年 6 月的投資人說明，2021 財年美妝銷售額約為 9 億美元，約占該公司北美總營收的 15%。大約 40% 的美容交​​易都在網上。

自去年 8 月維秘由 Bath & Body Works 分拆成為一家獨立公司之後，它採取了許多新舉措以提高銷量並贏得客戶。它投資了 1800 萬美元收購備受歡迎的女性泳裝品牌 Frankie"s Bikinis 的少數股權，並為青少年推出一個名為 Happy Nation 的中性品牌，該品牌的目標受眾群體比其 Pink 品牌還要年輕。

希望與亞馬遜的交易可以將維多利亞的秘密的美容業務推向新的高度。目前，客戶可以在所有零售商的商店中找到其美容品店中店。

可以肯定的是，對於許多零售商來說，在亞馬遜上銷售的策略並不總是有效。

近年來，包括 Ikea、Nike、Birkenstock 和 PopSockets 在內的公司都退出這家電商巨頭。企業經常嘗試與亞馬遜合作，打擊造假商和未經驗證的第三方賣家。但這也代表了它們無法取得某些消費者數據，並可能無法了解其品牌在亞馬遜網站上的定位。

即使如此，尤尼斯仍認為亞馬遜是最合適的選擇，也是零售商明智的下一步。他說，這是維多利亞提高其在美妝領域的品牌知名度的機會，與內衣相比，美妝品牌知名度仍然「相對較低」。

他說，「我們正在擴大我們的消費者範圍。」「我們在亞馬遜網站上開設店舖的方式，感覺就像是我們自己的直接面向消費者的網站的延伸。」