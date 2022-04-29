台表科首季稅後純益創歷史次高 EPS 4.18元

Mini LED 顯示技術滲透率加速拉升，台表科 (6278-TW) 成為主要受惠者，今 (29) 日公告 2022 年首季財報，稅後純益 12.23 億元，季減 1.37%，年增 2.05 倍，每股純益 4.18 元。

台表科 2022 年首季營收 181.31 億元，毛利率 12.72%，季減 0.4 個百分點，年增 0.52 個百分點。

台表科 2021 年獲利創新高，稅後純益 37.13 億元、年增 69.26％，每股純益 12.7 元，提配發現金股利每股 6 元、也創新高。

台表科主要受惠美系 Mini LED 筆電和平板、伺服器 DRAM、面板等產品挹注動能，尤其美系推出 Mini LED 產品後，台表科業績獲推升持續走揚。

記憶體相關產品方面，由於 DDR5 世代逐漸來臨，台表科今年也可望有不小的成長。法人表示，DDR5 打件顆數更多加上製程提升帶動單價提高，後續成長潛力可期，預估相關效益將陸續發酵。

台表科 2021 年共有 210 條 SMT 產線，今年預計增加 10 條左右，法人預期，台表科主力將放在開發更多 Mini LED 客戶，以及也將針對美系 CPU 大廠及美系電動車大廠應用做開發。