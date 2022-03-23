合晶去年純益年增1倍 每股賺2.02元 上海合晶擬重啟中國上市案

矽晶圓廠合晶 (6182-TW) 今 (23) 日公告去年財報，全年稅後純益 10.5 億元，年增 1.02 倍，每股純益 2.02 元，擬配息 1.35 元，若以今日收盤價 79 元計算，現金殖利率約 1.7%；此外，合晶董事會也通過，擬重啟上海合晶赴中國證交所申請上市案。

合晶去年第四季營收 29.33 億元，季增 11.56%，年增 50.26%，毛利率 39.1%，季減 0.36 個百分點，年增 12.2 個百分點，營益率 20.63%，季減 2.28 個百分點，年增 13.15 個百分點；稅後純益 3.61 億元，季增 16.5%，每股純益 0.67 元，寫近 9 季新高。

合晶去年營收 103.41 億元，年增 39.3%，毛利率 34.99%，年增 7.85 個百分點，營益率 19.24%，年增 9.35 個百分點；稅後純益 10.5 億元，年增 1.02 倍，每股純益 2.02 元。

合晶並公告重啟上海合晶上市案，董事會通過上海合晶將申請在中國證交所上市，目前對其綜合持股約 45.8%，預計上海合晶發行新股後，持股比例將降至約 32.63-41.22%。

上海合晶 2020 年向上海證交所遞件申請科創板上市案，雖於 6 月完成受理，但經審核問詢後，雙方未達成一致性的意見，在已屆審查期限下，於 2020 年 12 月暫時撤回上市申請。