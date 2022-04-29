工業富聯Q1純益年增8% 寫同期新高

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 Fii(601138-CN) 今 (29) 日公告第一季財報，營收創同期新高下，歸屬母公司淨利潤扣除非經常性損益 31 億元，季減 62.8%、年增 8.2%，寫同期新高，每股純益 0.16 元。

工業富聯說明，第一季雖然受到 3 月中旬深圳廠配合防疫政策一度短暫停工，但透過產能調配、全球佈局供應鏈管理優勢的有效應對，也將疫情影響降到最低，第一季營收 1050.62 億元，季減 21.7%、年增 6.8%，同期首度跨越千億元，也帶動獲利跟進創同期高。

展望未來營運，工業富聯表示，數據經濟已成為業績穩定成長的核心引擎，通訊及移動網路設備、雲端計算、工業互聯網三大主營業務盈利能力持續提升。

其中，雲端計算在數位轉型浪潮及元宇宙概念加持下，相關業務成長強勁，公司也跨入雲端遊戲與元宇宙市場，並拿下全球最大的雲端遊戲客戶。

除了既有業務推進外，工業富聯透過對外投資構建新成長動能，今年以來對外投資金額已超過 100 億元，逼近去年整年投資額的四倍。

工業富聯強調，將繼續縱向深度耕耘，鞏固在電子資訊製造行業的領先地位，同時橫向拓展產業佈局，聚焦半導體、新能源汽車、元宇宙以及工業互聯網領域，開創營運成長心動能。