鴻海集團攻元宇宙不缺席 工業富聯聚焦三大領域

元宇宙題材夯，鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (601138-CN) 也積極投入，公司表示，目前聚焦「企業元宇宙」、「移動元宇宙」以及「社會元宇宙」等三領域，供應 5G/Wi-Fi 6 基礎設施以及 AR/VR 的 GPU 產品。

工業富聯表示，在元宇宙的基礎設施如 5G、Wi-Fi 6 / 智慧家居 / 傳感器等產品等項目皆已有穩定大客戶；而運用在專業工作站、桌機、移動裝置、AR/VR、遊戲主機的 GPU 產品已出貨至全球巿場，滿足大量數據運算需求。

其中，為了滿足各國大幅佈建聯網基礎需求，工業富聯今年 Wi-Fi 6 相關設備出貨已超過 3000 萬套，主要提供給日、韓電信業者及設備商。

在數據中心高速聯網方案上，工業富聯運用人工智能和 HPC 所建構而成的超級 GPU 運算平台、AI 及深度學習的 GPU 工作站，也受到多個知名大型客戶青睞，如智能眼鏡 / 觸覺、手勢、聲音識別系統 / 神經介面等人機互動設備上。

除了元宇宙的商業 / 工業 / 娛樂應用外，工業富聯 GPU 算力業務也拓展至新能源車自動駕駛 ACU (Anonymous Control Unit)，工業富聯表示，目前在新能源車相關運算產品上看到大量迫切需求，L3/L4 產品皆已量產，L5 產品也已進入排程。