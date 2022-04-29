重磅利多！事關2億股民 中國今起股票交易過戶費減半

中國證券登記結算公司周四（28 日）宣布，周五起股票交易過戶費減半，為近 10 年來第四度調降過戶費，專家認為，此舉有助於降低投資人交易成本，提振市場信心。

中國結算周四宣布，周五起將股票交易過戶費整體下調 50%，即股票交易過戶費由現行滬深市場 A 股按成交金額 0.02‰、北京市場 A 股和掛牌公司股份按成交金額 0.025‰雙向收取，統一下調為按成交金額 0.01‰雙向收取。

中國今起股票交易過戶費減半。(圖: 中國結算)

若按市場日成交人民幣 1 兆元計算，整體市場過戶費將從每日約 4,000 萬元，降低至 2,000 萬元。

這是中國結算近 10 年來第四度下調過戶費，中國結算曾分別於 2012 年 5 月、2012 年 9 月及 2015 年 8 月調降過戶費。

從執行時間來看，中國結算前三次下調過戶費，從發布通知到正式調降，均有一個月左右的適應期，而此次只有一天的時間，可謂雷厲風行。

中國結算上次降低過戶費是在 2015 年。截至 2015 年末，中國投資人數量達到 9,910.54 萬戶，如今已突破 2 億戶大關。

多位機構人士表示，在目前市場環境下，中國結算調降股票交易過戶費，有助於減少投資者交易成本，提振市場信心。

銀河證券首席經濟學家劉鋒說，中國很多年未改革股票交易過戶費，此前政府提出「統一大市場」政策，就是要減少中間環節，少收取這種費用，現在很多交易都已電子化，交易費用過高，不利於市場發展。

劉鋒表示，現在市場信心不強，中國結算降低中間費用，能鼓勵投資人，提振投資人信心。

大江洪流資產管理公司董事長姜昧軍則說：「降低交易費用，投資人將直接獲益，對投資積極性的影響尤為明確直接，相信多種政策的疊加，會逐漸扭轉和抵消投資人的悲觀看法，從而消除當前市場大幅度波動的現狀」。