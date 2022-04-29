〈台股盤中〉電子、航運股撐盤 拚站穩5日線

美股吹起多頭號角，激勵台股今 (29) 日開盤跳漲逾 180 點，但隨著賣壓顯現，盤中漲勢收斂開高走低，不過電子、航運股撐盤下，午前仍維持上漲，拚收復 16582 點缺口與站穩 5 日線，預估成交量達 2524 億元。

權值股方面以航運股長榮、陽明表現最亮眼，漲幅逾 4%，日月光漲 3.4%，台達電法說會前資金提前佈局上漲 1.83%，台積電在 ADR 大漲激勵下，漲 1.5%，鴻海、聯發科與金融雙雄則維持平盤之上。

高價股中信驊昨日大漲後今下跌 3.3% 拚力守年線關卡，譜瑞早盤一度亮燈，然而賣壓出籠漲幅收斂至 3.9%，力旺、緯穎則上漲 1%。

電子股今日重回資金焦點，再生晶圓中砂大漲 7.7%，記憶體中鈺創、晶辛科、南亞科、商丞漲幅超過 2%；半導體設備廠今獲資金青睞，萬潤上漲 4.7%，帆宣、辛耘、精材上漲逾 2%；三五族半導體族群中以全新漲勢最猛，上漲 4.6%，穩懋法說釋出營運挑戰，下挫 5.4%。

航運股撐盤力道強，四維航、慧洋大漲逾 6%，長榮上漲 5%，陽明上漲 4.15%，中航、裕民漲幅也超過 4%；航空雙雄長榮航上漲 4.7%，華航也有 2% 漲幅。

生技、防疫股今日賣壓沉重，益得、杏一下跌半根，全宇科技、ABC-KY、毛寶都下跌 2% 以上；食品類股成本壓力隱憂類股紛紛呈現開高走低，茂生農經下挫 6%，泰山下跌 3.7%，愛之味、味全、大成、福壽皆處於平盤之下。