〈財報〉西南航空第1季虧損明顯縮小 對全年獲利極表樂觀

西南航空 (LUV-US) 周四 (28 日) 公布的財報揭露調整後小幅虧損，並表示預計今年將「穩定獲利」，因為旅行出遊的反彈有助抵消 1 月由於 Omicron 新冠變種病毒造成的中斷。

該公司第 1 季調整後虧損為 1.91 億美元，或稀釋後每股虧損 32 美分；去年同期調整後虧損為 10 億美元，或稀釋後每股虧損 1.72 美元。

該公司在 1 月取消了 5600 多個航班，並表示占總員工數 10% 的 5000 名員工在 1 月前 3 周確診感染。

CEO 喬丹 (Bob Jordan) 表示：「在 1 月由於 Omicron 變種病毒而出現嚴重的人員配備挑戰後，我們的營運績效在 2022 年 2 月和 2022 年 3 月有所改善。」

總部位於德州的西南航空表示，上季成本支出達 4.3 億美元，包括與訂位數下降和航班取消有關的約 3.8 億美元，但該公司對 3 月營收趨勢的大幅反彈持樂觀態度。

美國各主要航空公司近日都表示，雖然運力仍低於 2019 年，但本季營收將超過疫情前水平。

旅遊需求的激增也有效幫助航空公司應對飆升的燃料成本，過去一年燃料成本增加了一倍多。由於烏克蘭的衝突，美國航空業者通常不會對沖油價，但它們受到燃料成本上漲的打擊。

然而，西南航空表示，其多年燃油對沖計畫有助其抵消了今年第 1 季航空燃油價格的上漲。

該公司的營收從一年前的 20.5 億美元增至 47 億美元。預計今年營收將較 2019 年成長 8% 至 12%。