佳能擬配發1元股息 創6年新高

佳能董事長曾明仁。(鉅亨網記者張欽發攝)
佳能董事長曾明仁。(鉅亨網記者張欽發攝)

佳能 (2374-TW) 今 (28) 日董事會決議，去年盈餘每股擬配發 1 元現金股利，創 6 年來新高。

佳能 2021 年稅後純益 6.84 億元，較上一年轉虧為盈，每股純益為 2.42 元。

佳能今日也公布 2022 年第一季營收 10.43 億元，毛利率為 24.03%，季減 0.87 個百分點，年減 0.21 個百分點，稅後虧損 2163 萬元，每股虧損 0.08 元。

佳能董事會也決議，出資 9000 萬元與安普新 (6743-TW) 合資赴越南設立新公司，對越南新合資公司持股 60%。

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