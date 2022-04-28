佳能擬配發1元股息 創6年新高

佳能董事長曾明仁。(鉅亨網記者張欽發攝)Tag安普新佳能股利越南佳能 (2374-TW) 今 (28) 日董事會決議，去年盈餘每股擬配發 1 元現金股利，創 6 年來新高。 佳能 2021 年稅後純益 6.84 億元，較上一年轉虧為盈，每股純益為 2.42 元。 佳能今日也公布 2022 年第一季營收 10.43 億元，毛利率為 24.03%，季減 0.87 個百分點，年減 0.21 個百分點，稅後虧損 2163 萬元，每股虧損 0.08 元。 佳能董事會也決議，出資 9000 萬元與安普新 (6743-TW) 合資赴越南設立新公司，對越南新合資公司持股 60%。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT相關行情台股首頁我要存股立刻下單延伸閱讀佳能Q3本業轉盈 全年可望擺脫連續虧損佳能AI監視攝影機及系統 導入墨西哥城下半年出貨優於上半年 明年動能強營收再較今年成長影像感測產品將成出貨主力 明年估占營收最多45%〈熱門股〉佳能營運轉型及元宇宙題材助攻 周漲11%佳能章孝祺出任總經理 曾明仁專任董事長佳能攜手日商開發自駕專用車載相機 預計今年開賣佳能處分南港資產挹注 去年揮別虧損 EPS 2.42元