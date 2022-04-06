致伸四大產品出貨旺 首季營收178.9億元登同期高

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 受惠車用 ADAS 需求續強、視覺影像新品放量及警用相機與聲學產品缺料緩解，3 月營收雙增，達 69.44 億元；第一季營收 178.94 億元，單月、單季雙創同期高。

致伸 3 月營收 69.44 億元，不僅寫同期高，也攀 14 個月高點，月增 36.97%、年增 20.62%；第一季營收 178.94 億元，年增 4.28%。

展望今年，致伸表示，汽車電子 (car ADAS) 將維持高成長態勢，加上取得美系客戶不同生產工廠的新專案，預期汽車電子營收成長率將超越美系主要客戶年增幅，Rivian 等其他主要電動車廠客戶也將開始貢獻營收。

此外，隨著零組件缺料逐漸紓解，擺脫延遲出貨窘境，今年警用相機營收會有強勁成長力道，同時智能門鎖、監控、健身器材、智慧家庭等 AIOT 等相關產品線也將有大躍進。

其他產品線方面，致伸指出，後疫情時代，混合式上班模式為筆電帶來穩固需求，印表機等商用設備也有望回復強勁的需求；消費聲學產品和智慧聲學產品也會隨著零組件缺料緩解，加上專業聲學產品比重增加，推升整體營收年增幅回到低雙位數。

致伸擴大在台投資，將在新竹竹北興建廠房並成立先進實驗室、產學育成中心與新產品製造中心，將增設智慧化產線，主要生產少量多樣的產品，如先進電動車駕駛輔助系統的安全監控模組、智慧物聯網及其應用模組等。