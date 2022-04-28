〈財報〉調漲售價+海外同店銷售佳 麥當勞第1季獲利超過預期

麥當勞 (MCD-US) 周四 (28 日) 公布上季財報營收優於預期，得益於美國售價調漲和強勁的國際銷售成長。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司報告的內容與華爾街的預期相比如下：

●調整後每股獲利 2.28 美元

●營收 56.7 億美元，高於預期的 55.9 億美元

這家速食龍頭第 1 季淨利為 11 億美元，合每股 1.48 美元，低於去年同期的 15.4 億美元，合每股 2.05 美元。

該公司在俄羅斯和烏克蘭因戰爭暫停其在這兩個國家的業務後，仍花費了 2700 萬美元來支付在俄羅斯和烏克蘭的租金、員工工資和供應商成本。麥當勞在財報中指出，其供應鏈中的庫存價值 1 億美元，由於其烏克蘭和俄羅斯的餐廳暫時關閉，這些可能會腐敗。總之，這些成本拖累其每股獲利下降了 13 美分。

該公司還表示，它已預留 5 億美元，即每股 67 美分，用於與國際稅務問題相關的可能和解案，但沒有分享有關此事的更多細節。

扣除與稅收結算、烏克蘭和俄羅斯的餐廳以及其他項目相關的成本，麥當勞每股獲利 2.28 美元。

淨銷售額成長 11% 至 56.7 億美元，超過預期的 55.9 億美元。由於法國和英國等市場的強勁增成，當季全球同店銷售額成長 11.8%。數位系統銷售額超過 50 億美元。

美國的同店銷售額成長 3.5%，超過 StreetAccount 估計的 3.3%。該公司將國內市場成長歸功於售價調漲和行銷促銷。一年前的同店銷售額成長 13.6%，原因是它克服了疫情初期封鎖的疲軟需求。

包括法國、英國和澳大利亞在內的麥當勞國際經營市場部門的同店銷售額成長 20.4%。該公司表示，減少疫情篩檢措施促進了本季的銷售。

在國際開發加盟市場方面，受日本和巴西強勁需求的推動，同店銷售額成長 14.7%。然而，由於疫情死灰復燃導致新的封鎖，中國本季同店銷售額下降。