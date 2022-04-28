中美疫情出現緩和跡象 台灣才剛開始…

在台灣新增本土確診病例破萬之際，中美兩國疫情出現緩和跡象，上海周三（27 日）新增無症狀感染者降至 1 萬以下，白宮首席防疫專家佛奇則表示，美國新冠大流行階段已結束。

京滬疫情持續出現穩定跡象。上海市衛健委周四通報，周三新增本土有症狀確診病例 1,292 例，無症狀感染者 9,330 例，合計 10,662 例，為連續第五天下降，三周多以來最低水準。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹周三表示，過去五天每天配置 2 萬多個採樣點，投入 10 餘萬人次，累計篩查 5,100 餘萬人次，目前陽性檢出率逐步下降。

國家衛健委周四則說，目前河北、江蘇、浙江、遼寧、安徽、江西、北京等地疫情處置積極有效。吉林省疫情呈持續下降趨勢，吉林市疫情已進入隔離點陽性清零階段，長春市疫情步入封控、管控區清零階段。上海市疫情整體呈現明顯下降趨勢，社會面疫情風險逐步降低。

在太平洋的另一端，佛奇周三說：「美國已走出疫情全面爆發的大流行階段。」

他在周二也表示，「換句話說，我們每天不再有 90 萬人新增確診，也沒有成千上萬的住院人數和幾千人死亡，我們現在處於疫情低水準階段，所以，如果你問我，我國是否走出疫情大流行期了？是的。」

不過，他強調這不代表疫情已結束，接下來最大挑戰是如何改善情況。

相較下，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周四宣布，新增本土確診病例 11,353 例，並表示「國內疫情處於成長期」。

衛福部日前向行政院提出的簡報顯示，預估 5 月 5 日單日確診病例落在 19,258 例至 37,852 例之間，最高機率為 26,864 例。