中國Omicron疫苗要來了！何時上市？怎麽打？

國藥集團子公司中國生物和科興的 Omicron 變異株新冠病毒滅活疫苗，本周獲中國國家藥監局臨床批件，為什麽民眾需要 Omicron 疫苗？新疫苗何時上市？新疫苗怎麽打？中國生物在周三（27 日）逐一解答這些問題。

為什麼民眾需要 Omicron 疫苗？

北京日報報導，去年 12 月 Omicron 現蹤後不久，世界衛生組織（WHO）就示警：初步證據顯示，Omicron 可能減弱新冠疫苗的有效性，民眾重覆感染此毒株的風險升高。

隨著 Omicron 逐步成為主流毒株，此示警得到證實。

中國生物首席科學家、副總裁張雲濤表示，當原型株產生的中和抗體對 Omicron 的中和活性大幅下降時，藥廠就需要研發新疫苗。

中國生物首席科學家張雲濤。(圖: CCTV)

為此，國內外疫苗研發者都在尋求針對 Omicron 的有效疫苗，以增強疫苗保護力。但目前國外研發新一代疫苗時，在免疫原性方面未獲得比原始株更好的結果。

張雲濤說：「我們在臨床前研究的動物試驗免疫原性研究過程中，發現針對 Omicron 的中和抗體獲得了很大幅度的提升，這與國外是有差別的。」

在即將開展的臨床試驗中，研究團隊將關注疫苗是否能激發人體產生針對 Omicron 的中和抗體。

新疫苗何時上市？

張雲濤表示，「在獲得臨床試驗批件以後，我們正加速開展相關的臨床研究工作」，將按疫苗研發與評價指導原則展開，需進一步與專家和藥監部門討論，才能確定臨床方案，預估臨床研究約需三至四個月的時間。

針對現階段我國新冠疫苗的接種情況，新疫苗的臨床研究方案將按兩條路線分別開展。

新疫苗怎麼打？

張雲濤表示，將針對兩個人群啟動新疫苗臨床試驗，一部分人群是已接種疫苗的群體，展開一針和兩針的 Omicron 疫苗接種臨床研究。

張雲濤說，「我們也啟動了空白人群的接種研究」，向未接種疫苗者打 Omicron 疫苗，以觀察安全性和免疫原性。