〈焦點股〉雙雄法說報佳音 聯電觸及漲停、聯發科噴漲5%

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)、IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 法說報佳音，第一季毛利率、獲利表現驚豔外界，今 (28) 日在買盤湧入下，聯電一度亮燈漲停，達 48.8 元，站上月線，聯發科股價也一吐悶氣，勁揚逾 5%，收復短均。

聯電首季毛利率衝破 40% 大關、達 43.4%，優於市場預期，並續寫 22 年新高紀錄，稅後純益 198.1 億元，季增 24.2%，年增 90%，每股純益 1.61 元，創新高。聯電預估第二季毛利率將逼近 45%，在新產能加入、價格持續上漲帶動下，法人估營收將季增 7-9%，續創新高。

聯發科第一季毛利率一舉突破 5 字頭，改寫 2010 年第三季以來新高，接近財測高標 50.5%，稅後純益 334.13 億元，季增 10.7%，年增 30.1%，每股稅後純益 21.02 元，雙雙創下歷史新高。第二季營收估 1470-1570 億元，季增 3-10%，年增 17-25%，毛利率約落在 47.5-50.5%。

聯電近期遭外資大幅提款，昨天一度跌至 43.55 元，創近 1 年新低，在法說行情帶動下，今天股價一度觸及漲停價 48.8 元，站上月線，收復近 2 周以來的失土。

聯發科近來股價不斷破底，昨天一度失守 800 元大關，在法說報捷的激勵下，今天股價強勢反彈超過 5%，盤中最高來到 853 元，一舉收復 5、10 日線，直逼月線。