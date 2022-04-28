〈台股盤後〉聯家軍領軍多頭回神 台股大漲116點

美股周三以平盤做收，那指開高走低，台股今 (28) 日早盤一度翻黑，大盤早盤一度回測昨日低點 16219.4 點支撐，不過電子股買盤隨即集結，指數緩步向上，終場收 16419.3 點，上漲 116.03 點或 0.71%，成交量 2558.8 億元，較昨日 3067.5 億元收斂。

權值股中，聯電展望樂觀，股價逼近漲停做收，成交量 23.5 萬張躍居台股第一，聯發科看好第二季營收將續攀高，今日股價也收漲超過 2%，鴻海上漲 1.5%，台積電則維持平盤。

高價股方面，力旺收漲 6.64%，信驊漲逾 6% 站回年線，譜瑞上漲 5%，大立光、祥碩、緯穎漲幅皆逾 3%；富邦媒自跌破千元關卡後，股洽持續下探，今重挫 9.5% 跌破 800 元。

今日盤面焦點為面板、食品與化工類股，面板雙虎群創大漲超過 6%，友達接近 5%；受惠黃小玉原料價格飆漲，福壽、台榮、茂生農經攻上漲停；農金概念股惠光漲停亮燈，東鹼漲 7%，台肥、興農漲幅皆超過 2%，另外，台聚、亞聚都有 4% 漲幅。

展望台股後市，由於通膨壓力續增，聯準會近期不斷釋出將積極出手的訊號，該行即將於下周舉行利率會議，市場預期聯準會將再升息兩碼，並可能宣布縮表計畫，台股昨日已跌至 8 個月以來新低，在升息、縮表局勢下，恐不利多頭發展。