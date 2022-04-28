聯電法說後一度漲停 外資對後市看法分歧

聯電 (2303-TW)(UMC-TW) 首季財報、第二季展望均遠優於市場預期，推升今 (28) 日股價一度觸及漲停板 48.8 元，多家外資也出具報告，大多上調全年獲利預估，每股純益達 6-7 元，但也有外資考量外在環境波動，維持賣出評等或調降目標價。

外資指出，聯電不論是第一季營運表現、第二季展望均遠超市場預期，首季毛利率達 43.4%，高於市場預期的 41%，第二季更預計提高至 45%，且儘管設備出貨遞延限制 2023 年部分成長動能，但也緩解市場對供過於求的擔憂。

另外，聯電有三分之一的營收是來自汽車、伺服器、網路和工控領域，相關領域需求持續強勁，未完成訂單仍處於高水位，公司也掌握智慧型手機中矽含量的成長機會，如 OLED 驅動 IC、RF-SOI 等，因此今年產能稼動率將維持滿載。

外資上調聯電今年營收、獲利預估值，預期聯電全年營收將達 2580 億元，稅後純益達 776 億元，每股純益達 6 元以上，並看好聯電成熟製程的代工質量可媲美台積電 (2330-TW)(TSM-US)，讓客戶更具黏著力，強調聯電仍是二線晶圓代工的首選。

不過，也有外資認為，聯電整體未完成訂單水位正在下降，甚至可能在今年下半年面臨庫存過剩的風險，導致供需反轉，其股價跌深極有可能就是反映市場對庫存水位的擔憂，因此維持賣出評等。

另外，外資也鑑於近期宏觀不確定性增加，以及下半年銷售單價上漲空間有限，將本益比預估自 14 倍調降至 9 倍，目標價也自 85 元，下修至 66 元。