動滋券2.0擬延長至8月底 5/31前用完加碼200元

政府去年 10 月發行振興五倍券，使用期限將於 4 月底到期，而教育部體育署推出的動滋券 2.0，因使用率不到 5 成，擬將延長 2 個月至 8 月 31 日止，體育署代理署長林騰蛟表示，若民眾於 5 月底使用完畢，規劃再加碼 200 元。

林騰蛟今天前往立法院進行專題報告，並備質詢，他表示，動滋券 2.0 總經費 10 億元，面額 500 元、共 200 萬張，提供民眾抽籤，截至目前，已領券 152 萬張，領用率約 76%，使用率約 45%，實際抵用金額為 3.3 億元，約占 33%。

不過，動滋券 2.0 使用範圍僅限「做運動、看比賽」，無法購買運動設備及用品，導致使用率偏低。教育部已透過各管道通知中籤者盡速使用，並考量疫情及 7、8 月暑假期間，更方便民眾與學生使用，因此，預計將動滋券 2.0 使用期限從 6 月底延長至 8 月 31 日。

林騰蛟表示，體育署同時規劃加碼計畫，中籤者若在 5 月 31 日前把面額 500 元的動滋券使用完畢，將再發出 200 元，以提高使用率，預估預算為 2 億元。

此外，五倍券將於 4 月底到期，據經濟部統計，已有逾 2343 萬人領用，占符合領取資格人數約 98.78%，而紙本五倍券的兌領總金額超過 895 億元，占可兌領總金額約 93.21%，經濟部提醒，尚未使用或領券的民眾要把握最後 2 天的時間。