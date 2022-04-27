富達：近半數女性憂心未來退休金不夠用

現代女性經濟獨立已非新鮮事，但提到退休理財，女生可能難度會比男生高一點。根據富達國際《2022 年全球女性投資理財調查》，僅 37% 女性有自信能在儲蓄和投資方面做出正確決定，47% 女性自認退休時無法擁有足夠的資金。

根據調查，台灣男、女性退休期望年齡皆為 63 歲，但在衡量退休金需求時，「退休生活品質的要求」(56%)、「退休後可支配所得」(52%) 和「長照費用」(44%) 則為前三大考量因素。

調查發現，比較過去 12 個月累績由雇主所提撥的平均退休金金額，受訪台灣男性為新台幣 3 萬 5436 元、女性則為 2 萬 7488 元，兩性差異約 8,000 元，若隨時間拉長，差距將可能更為明顯。

調查也發現出兩性面對投資態度的差異，而造成退休儲蓄的差距。整體而言在各項調查中女性皆不若男性積極，儘管台灣男、女性約六成自認積極管理自己的財務、七成有興趣管理自己的財務，但提到是否規律提撥額外儲蓄作為退休金準備，女性比例不到一半 (48%)。

就投資信心而言，36% 女性認為自己適合投資，37% 女性有自信在面對儲蓄和投資方面能做出正確的決定，皆明顯低於台灣男性至少 10 個百分點。當探討女性缺乏自信做出正確投資決定的原因，最多數人的擔憂則是市場波動 (32%)。

富達投信基金經理人夏苔耘指出，通膨時代若擔心市場波動，建議採取趨勢主題投資法，針對具有未來成長潛力的趨勢主題進行投資，例如通訊、醫療、人口趨勢、氣候變遷等大趨勢，較不受市場短期雜音的干擾，更有機會掌握長期的超額回報。

富達建議，退休理財可掌握四大關鍵數字：第一，每年至少運用年收入的 15% 進行儲蓄或投資；第二，按年齡或倍數法則檢視儲蓄水位，例如 30 歲時需存下年收入的一倍、40 歲時是三倍、50 歲時六倍，並依個人需求增減。

第三，透過儲蓄與投資，達成退休後 45% 所得替代率；第四，以投資創造年報酬率 5% 的現金流以因應退休金永續管理。