勞動節將至 勞工族群退休要著重2規劃

在請領勞保老年年金的年齡逐年遞延，加上疫情、俄烏戰爭影響物價上漲，主計總處統計公布，去年實質經常性薪資年減 0.04%，勞工要累積資產更顯困難；一年一度的勞動節即將到來之際，全球人壽提醒勞工族群，面對退休，一定要優先做足健康保障，並啟動退休金規劃，以資產累積型保險商品，替退休生活與保障雙重加值。

根據勞保老年年金請領資格與給付條件，可請領年齡自 2009 年至 2017 年為 60 歲逐年遞延，今年已提高為 63 歲，預計 2024 年為 64 歲，2026 年以後為 65 歲，顯示勞工退休年紀逐步提高，與《110 年勞工生活及就業狀況調查》結果，勞工預計退休年齡平均為 61.3 歲的期望值不符。且勞工規劃退休後的生活費用來源，以「勞保老年給付及勞工退休金」占 69.4% 最多，其次為「儲蓄」占 68%，「投資所得」占 49.5% 居第三。因此，在請領年齡遞延之下，如何強化保障成為勞工重要的課題。

健康保障：分就醫三階段規劃保障

全球人壽表示，不管什麼產業的勞工，在進行保險規劃時，最重要的就是要優先準備完整的健康保障，主要可以分為醫療初期、醫療中、醫療後這三塊來規劃。

「醫療初期」部分，一旦確定罹患重大疾病，就可以獲得一筆保障來負擔治療期間龐大的醫療費用及無法工作的損失，例如：多次給付的癌症險、重大傷病險、重大疾病險等；「醫療中」則為補貼全民健保的自費項目、需涵蓋所有在院治療費用，例如：實支實付型醫療險；「醫療後」則是以支應出院後的照護費用與生活所需為主，例如：針對生理功能及認知功能障礙提供照護保障的長期照顧險，或針對特定傷病提供照護保障的類長照險等。

退休金規劃：檢視請領需求 選擇適合的利變型商品

全球人壽表示，在退休金規劃上具有資產累積效果的「利變型壽險」是很好的退休金準備工具。因為「利變型壽險」提供「宣告利率」機制，若市場利率走升，「宣告利率」將有機會調升，保戶就能獲得增值回饋分享金。

一般來說，利變型壽險常見有利變增額型壽險及利變還本型壽險，建議勞工族群可先檢視退休規劃需求，再決定要買哪一種保險商品。

全球人壽說明，利變增額型壽險部分，通常可滿足想要累積退休金，或家庭保障及資產累積全都要的需求；對於預算充裕且想要快速累積資產的人，可選擇短年期繳費；若是預算有限，則可選擇長年期繳費，降低每期繳費壓力。此外，如果商品有提供未來可免收取附加費用將保單價值轉入投保年金金額「只增不減」的利變即期年金險，就更有助於建立穩定的退休現金流。

而利變還本型壽險，則是可以滿足想定期領錢的需求，一般在投保後每屆滿保單週年日，即可領到生存保險金，直到身故。

全球人壽強調，隨著平均餘命的延長、家庭結構的改變，國人的退休年限將勢必越來越長，因此趁早規劃，拉長退休金累積的時間，才能減輕準備的壓力，打好退休財務基礎，就無須畏懼不可測的未來。