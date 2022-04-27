〈能源盤後〉北京未全面封城 人行力挺經濟 WTI原油漲回100美元上方

原油期貨價格周二 (26 日) 上漲，WTI 原油重新返回 100 美元關卡上方，係因中國採取支撐經濟措施，且避免北京因疫情升溫而全面封城。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.16 美元或 3.2%，收每桶 101.70 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.67 美元或 2.6%，收每桶 104.99 美元，創 2 周來最低收盤價。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.1%，收每百萬 Btu 6.875 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 2.8%，收近每加侖 3.331 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 9.6%，收每加侖 3.8173 美元。

市場推動力

北京當局封鎖朝陽區後，周二宣布擴大區域篩查範圍，以遏制首都疫情。全國最大城市兼主要金融和商業中心上海的封城已經加劇市場對中國經濟增長前景的擔憂。

但分析人士表示，由於沒有全面封鎖首都，以及中國人民銀行宣布將努力為受疫情影響最嚴重的小企業和行業提供貨幣政策支持，令市場稍微鬆一口氣。

價格期貨集團分析師 Phil Flynn 報告提到：「在中國當局沒封鎖北京，還承諾為受先前停工影響的企業提供更多刺激措施後，油價大幅反彈。」

「中國實施更多刺激措施，意味著石油需求會更多，這對一直擔心中國乃至全球需求放緩的市場來說，這是個希望的跡象。」他說。

在俄羅斯 2 月 24 日入侵烏克蘭之後，石油和其他能源產品的交易出現劇烈波動，WTI 原油期貨價格在 3 月初一度漲破每桶 130 美元，而 Brent 原油接近 140 美元水準。在俄軍入侵前一晚，WTI 甫收於每桶 92.10 美元、Brent 原油收在 94.05 美元。

與此同時，波蘭主要天然氣供應商 PGNiG 周二發布聲明，已接獲俄羅斯能源巨頭 Gazprom 的通知，周三早上起 Gazprom 將停止亞馬爾管道沿線的天然氣供應。波蘭政府表示，目前擁有的儲備量相當充足。