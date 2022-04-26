蔡英文示警疫情尚未達高峰 宣示防疫新階段四大重點

總統蔡英文今 (26) 日視察中央流行疫情指揮中心，她表示，防疫新階段將有四大重點措施，包括「強化輕重症分流，確保醫療量能充足」、「家用快篩實名制」、「重點疫調」及「持續提高疫苗覆蓋率」，同時示警本土疫情尚未達到高峰，確診數會持續增加。

蔡英文向國人發表談話時指出，很多人可能會覺得病毒好像離自己越來越近，但到目前為止，這波本土疫情，從年初到今天，確診者有 99.68% 左右是輕症及無症狀，重症率約 0.03%，致死率為 0.01%，疫情的健康風險相對較低，目前政府也正致力於加強中重症的防治。

面對病毒的威脅，蔡英文表示，我們要配合指引、保持冷靜，戒慎而不恐懼。因應 Omicron 的特性，我們也必需要調整防疫的策略，過去幾天，中央和地方召開了許多防疫會議，並且也由專家做出政策調整的建議，未來邁入防疫新階段，將有四個重點措施。

首先，持續強化輕重症分流，並確保醫療量能充足，在醫院內，只收治中重症以及有高風險的確診者。其他的確診者，針對年齡以及情況的不同，則分別安排入住加強版集中檢疫所、防疫旅館，或是進行居家照護。

第二，推動家用快篩實名制，我們初步規劃徵用大約 1.7 億劑的家用快篩試劑，當中除了向國外採購並徵用 1.4 億劑；國內也組成了「快篩國家隊」來生產供應，在這個初步的階段，有 3 千萬劑。5 月 3 日前，將會有 2 千多萬劑到貨。

第三為重點疫調，蔡英文表示，Omicron 變異株的傳播力雖然較快，但感染後症狀較輕、潛伏期也較短。因此，指揮中心已宣布，從昨天起，改採取重點疫調，以最小匡列為原則，把需要被匡列的對象，調整為與確診者在發病日或確診日前兩天的密切接觸者。密切接觸者指揮中心也做了說明，也有所定義。

第四，持續提高疫苗覆蓋率，蔡英文指出，只要持續提高疫苗覆蓋率，我們就可以強化整體的防疫韌性，國內外研究也都指出，長輩是染疫風險最高的一群人，請大家總動員，一起來關心身邊長輩的接種疫苗狀況。