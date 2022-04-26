微軟安全部門營收達150億美元 將是財報樂觀焦點

2021 年 1 月，微軟 (MSFT-US) CEO 納德拉 (Satya Nadella) 首次透露了該公司的安全業務規模。他在財報電話會議上告訴分析師，該業務的年收入已達到 100 億美元，「年增超過 40%」。換句話說，它已超過所有其他微軟的主要產品。

這些言論很有啟發性。納德拉以重振微軟而聞名，在他掌舵的 7 年時間裡，微軟市值增加了 5 倍；主要得力於將微軟的雲端業務轉型為直接挑戰市場龍頭亞馬遜網絡服務 (AWS)。

透過讓投資人了解微軟龐大的安全業務，納德拉刻意揭露了這個強大的成長引擎。整家公司的總營收僅較上年增加 14%。相比之下，最大的純安全軟體公司之一 Palo Alto Networks (PANW-US) 同期大約實現 21% 的營收成長，數字不到 40 億美元。

網絡安全軟體新創公司 Illumio CEO 魯賓 (Andrew Rubin) 在談到微軟的安全收入時說，「沒有人知道這是一項價值 100 億美元的業務。」魯賓的公司去年估值為 27.5 億美元，他對微軟網安業務的成長和規模感到驚訝，跨越諸多市場和所有 3 個部門。

微軟即將於周二 (26 日) 公布第 3 財季業績，投資人可能會再次看到該公司安全部門的成長。勒索軟體攻擊最近再現增加，導致企業、小公司和公共部門的支出激增。今年稍早，俄羅斯入侵烏克蘭後，美國政府警告稱網絡安全威脅更大。

魯賓說，安全性被證明是 Azure 相對於 AWS 的競爭優勢，因為最大的企業一直是微軟的大客戶，而且存在信任因素。

與魯賓一樣，瑞穗證券負責微軟的分析師莫斯科維茨 (Gregg Moskowitz) 在第一次聽到納德拉披露安全業務的規模和增長率時感到驚訝，「我原本只認為會在 50 億到 100 億美元之間。」他建議買入微軟。

2022 年 1 月，納德拉表示成長動能正在繼續加速。在一些小型收購的幫助下，安全部門現在以近 45% 的速度成長，年收入已超過 150 億美元。納德拉表示，超過 15000 名客戶正在使用 Azure Sentinel，這是一種雲端 Splunk 替代方案，用於研究微軟在 2019 年推出的安全數據。