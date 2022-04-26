〈矽力年報〉今年研發費用32億元起跳 開發更高壓製程平台

股王矽力 - KY(6415-TW) 公布最新年報，董事長陳偉指出，去年研發費用達 32 億元，創下歷史新高，預期今年研發費用將再高於 32 億元，用於開發新一代 G4 平台，滿足更高壓的產品需求，預期最快今年底就可導入量產，

矽力長期採用自有的晶圓、封裝製程生產，陳偉表示，自有製程技術 G3 平台的生產比重逐年增加，去年底近 30%，預期比重將持續提升，同時著手開發下一代 G4 平台，最快今年底開始量產，配合更高階新產品研發，並有效增加產能利用率。

矽力因持續投入研發及製程技術，截至去年底，取得專利權授權數量達 1510 項，地區包括中國大陸、美國、台灣、日本及印度等，其中在去年新增的專利數量超過 150 項。

針對新品研發，陳偉補充，矽力去年研發費用為 32.03 億元，年增高達 48.22%，占整體營收比重降至 14.89%，年減 0.68 個百分點，預期今年研發費用將持續增加，達 32 億元以上。

矽力車用產品歷經多年耕耘後，去年開始放量出貨，占公司營收比重達 1%，也是矽力杰首度將車用產品獨立出來；矽力去年消費性電子產品營收比重約 40%、工業產品約 33%、資訊產品約 17%、網路通訊產品約 9% 及車用產品則 1%。

此外，由於極端氣候造成的自然災害日益嚴重且頻繁，企業也做出因應辦法，矽力以永續發展為目標，2021 年成立 ESG 工作小組，投入相關工作，預計將在今年提出 ESG 報告，未來並將在環境、社會責任及公司治理各相關層面投入資源並落實。