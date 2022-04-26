美國多所大學因應疫情升溫 再度恢復戴口罩規定

美國多所大學為了防疫，又再度規定必須戴上口罩。例如紐約州、康乃狄克州和華府的幾家大學，自 4 月中旬之後就陸續規定必須戴上口罩。由於確診人數不斷增加，防疫規定也被迫再度緊縮。

目前美國紐約州的哥倫比亞大學和羅徹斯特大學、康乃狄克州的康乃狄克大學大學，還有位於華府的美利堅大學，都再度規定師生們必須戴上口罩。而華府的霍華德大學也因為疫情關係，有部分課程已從 4 月中旬改為線上授課。

美國疫情在 Omicron 亞變種 BA.2 的影響之下，確診人數正逐漸攀升。根據約翰霍普金斯大學統計，4 月 24 日當天的七日平均新增確診病例超越 5 萬人，是今年 3 月初以來的最高數字，但這仍比今年 1 月初的疫情高峰相比少了 9 成以上，新增死亡案例也大約是近 9 個月來的低水準。

美國有愈來愈多的場合，都可不用再戴上口罩。例如美國運輸安全管理局 (TSA) 在 4 月 18 日宣布，將不再強制乘客於搭乘大眾運輸工具時須戴上口罩，美國航空、聯合航空和達美航空等主要航空公司，以及美國鐵路公司等也陸續解除戴口罩的規定。另外叫車服務的 Uber 和 Lyft，也宣布汽車駕駛人和乘客都可不用戴上口罩。

美國有不少地區都堅持反對戴口罩的規定。賓夕法尼亞州因為疫情升溫，在 4 月 18 日重新恢復室內公共空間須戴上口罩的規定，但是當局 4 月 21 日晚間宣布取消。而在 4 月 17 日時，有部分當地居民向賓州聯邦法院提起訴訟，理由是他們認為室內須戴口罩的規定違法。