美聯邦法院裁定CDC越權 撤銷大眾運輸工具強制口罩令

佛羅里達州一名聯邦法官周一 (18 日) 以違反聯邦程序為由，撤銷美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 下達的大眾運輸工具強制口罩令，拜登政府官員也表示，美國運輸安全管理局 (TSA) 不會繼續強制民眾在交通工具上戴口罩。

針對強制口罩令的訴訟，是去年由美國非營利組織「健康自由捍衛基金」(Health Freedom Defense Fund) 所提出。

佛羅里達州坦帕市 (Tampa) 聯邦法官 Kathryn Kimball Mizelle 周一裁定 CDC 的口罩強制令超出權限，不僅沒有充分解釋發布命令的原因，也不允許公眾發表評論，已違反聯邦程序。

聯邦法院作出裁決後，拜登政府官員表示，TSA 不會繼續強制民眾在交通運輸工具上配戴口罩，但 CDC 仍建議繼續配戴。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 則說，拜登政府正在審閱法院的裁決，將由司法部決定是否提出上訴。

傳染力更強的 Omicron 亞變種 BA.2，導致美國近期確診數再度上升。CDC 數據顯示，截至上周五 (15 日)，美國七日平均新增確診數已達近 3.5 萬例，較過去兩周增加 36%。

有鑑於此，CDC 上周決定將大眾運輸工具的強制口罩令延長 15 天，表示需要時間評估確診人數增加是否會對醫療量能產生影響。

在 TSA 撤銷強制口罩令不久後，美國聯合航空 (United Airlines) 和阿拉斯加航空 (Alaska Airlines) 隨即放寬對國內航空的口罩限制。

聯合航空表示，即日起，所有國內航班和部分國際航班不再需要戴口罩，阿拉斯加航空也稱，乘客可自行選擇搭乘航班時是否要戴口罩。