是方四大獲利指標創高每股賺9.75元 擬配8.7元股利

中華電 (2412-TW) 轉投資公司是方 (6561-TW) 今 (17) 日公布去年財報，四大獲利指標創新高，稅後純益 6.87 億元，年增 13%，每股純益 9.75 元；董事會也決議通過股利分派，每股擬配 8.7 元現金股利，以今日收盤價 267 元估算，殖利率約 3.26%。

是方去年全年營收 28.01 億元，年增 9.22%；毛利率 44.83%，年增 1.1 個百分點；營利率 31.09%，年增 1.59 個百分點；稅後純益 6.87 億元，年增 13%，每股純益 9.75 元。

是方去年第四季營收 7.09 億元，季減 1.53%、年增 7.1%；毛利率 46.26%，季增 1.75 個百分點、年增 2.7 個百分點；營利率 33.57%，季增 3.18 個百分點、年增 1.91 個百分點；稅後純益 1.87 億元，季增 6.25%、年增 14.72%，每股純益 2.65 元。

是方產品線方面，IDC 機房服務去年全年營收 8.24 億元，年增 10.5%；雲端營收 4.29 億元，年增 23.7%。

是方三大業務中，既有 3 棟 IDC 機房使用率幾乎已達 100%，供不應求狀況下，已斥資 20 億元建置新 IDC 機房，使用量將多出 50%、電力容量擴增 1 倍以上，預計下半年客戶將陸續下訂機櫃，2024 年開始有營收貢獻。

法人估，是方今年營收可望年增 6-8%，預期隨著國際大廠因應未來更多頻寬需求，積極擴充雲端、IDC 機房，後續新機房啟用滿載下，營收獲利將倍數跳增。