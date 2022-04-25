繪圖晶片價格大幅下跌 市場樂見短缺可能就要終結

由近日的報價可以看得出，繪圖晶片 (GPU) 價格的急劇下跌可能預示全球晶片緊縮可能很快就要結束。這場危機已經削弱了從智慧手機到汽車等各個製造業，而這個問題將成為本周公布財報公司的核心問題。

除了等待英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US) 和其他公司的財報，投資人將繼續評估通膨、中國的疫情封鎖和俄羅斯入侵烏克蘭等各項外在因素，會如何平衡晶片供應鏈中斷對消費者支出的影響。

因此引爆點就在 GPU 的價格下降，並且跌勢正由遊戲機擴展到其他電子設備。

Baird 分析師最近將 GPU 製造商 Nvidia (NVDA-US) 的評級調降至「中性」。今年以來該股下跌約 31%，競爭對手 Advanced Micro Devices (AMD-US) 下跌約 37%，而費城半導體指數下跌約 22%。

雖然 GPU 價格仍在以溢價出售，但幅度已經縮小。Susquehanna 分析師羅蘭 (Christopher Rolland) 本月稍早時表示，製造商建議零售價的溢價已從 77% 降至 41%。

追蹤歐洲 GPU 價格的專業網站 3DCenter 報導，AMD 的遊戲用 Radeon RX6000 和 Nvidia 的 GeForce RTX30 的溢價，已從 2019 年初的 80% 穩步下降到今年初的不到 20%。