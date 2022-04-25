玉山銀行攜手台灣建築中心響應淨零碳排願景 推廣綠色金融

為促進環境永續發展，實現台灣「淨零碳排」願景，玉山金 (2884-TW) 今 (25) 日表示，玉山銀行於 4 月 22 日世界地球日當天參與「ESG Day Taiwan－建設業國際永續日」活動，攜手財團法人台灣建築中心共同簽署「ESG 永續鏈結綠色金融發展合作備忘錄」，針對綠色融資進行公開倡議，積極響應政府「淨零碳排」願景，支持發展近零耗能的綠色建築。

玉山銀行表示，綠建築為邁向永續發展的重要趨勢，台灣建築中心為內政部輔導成立的檢測及評定機構，並為政府指定綠建築、智慧建築等標章的核發機構。本次與台灣建築中心共同簽署「ESG 永續鏈結綠色金融發展合作備忘錄」，將結合台灣建築中心評定認證及玉山銀行金融專業，提供相關綠色融資專案。

玉山銀行指出，包括凡通過台灣建築中心綠建築銅級標章以上認證者，享有綠建築房貸專案優惠；針對申請綠建築、智慧、耐震標章的危老重建提供貸款優惠，鼓勵顧客將永續建築納入重建規劃。未來，也將持續與台灣建築中心合作，針對經核定的綠建材廠商，推出綠色建材供應鏈等融資專案，提升綠建築發展，減少耗能與碳排放量。

除提供顧客各項綠色專案融資優惠方案外，玉山銀行亦從自身做起，積極打造永續營運環境，截至 2021 年底，共有 6 個據點取得 LEED 黃金級國際認證、4 個據點取得台灣綠建築黃金級認證，並透過建置太陽能板、購買綠能憑證以及簽署再生能源購電協議來發展再生能源。

同時，玉山銀行也設定中長期目標，將在 2027 年以前將國內全部自有大樓改建成綠建築、2030 年前國內據點將達到 RE100 百分百使用再生能源，以具體行動實踐環境永續管理，朝向 2050 年成為淨零排放銀行目標努力。