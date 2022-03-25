玉山攜手臺大推動ESG百年計畫 共同實踐生態永續發展

玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行與臺灣大學合作推動「十年樹木百年樹人 - 玉山臺大 ESG 百年計畫」，於今 (25) 日正式啟動，該計畫內容包含兩項子計畫：一是十萬柏木護玉山、二是信義鄉小米復育。結合雙方的力量、資源，共同以行動守護台灣環境與生態保育，實踐經濟及自然環境的永續共生，展現企業與大學的社會承諾。

「十萬柏木護玉山計畫」將於玉山山脈地區種植包含台灣紅檜、台灣扁柏、台灣杉、肖楠、巒大杉等台灣特有原生柏木樹種，預計 10 年種植 10 萬棵，面積廣達 50 公頃，估算百年內可減少 24.2 萬公噸的二氧化碳排放量，等同於 617 座大安森林公園 1 年碳吸附量，經過生長疏伐後，其中 2.5 萬株留存木將成長超過百年，為國土保安與水土保持奠下基礎，兼具固碳與循環經濟效益。

「信義鄉小米復育計畫」為協助復育國內原已不復見的 28 種南投信義鄉原生小米品系，透過臺大專業的努力重新由美國種原庫引回台灣，讓小米回家，並復興布農族小米產業與部落文化，傳承屬於台灣原住民的文化價值。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山邁入第四個 10 年，在這別具紀念意義的時刻，攜手臺大共同許下百年承諾，成就這麼一件美好且有意義的計畫。臺大校長管中閔也表示，臺大實驗林積極推動辦理企業團體認養造林及活動，此次非常感謝玉山銀行與臺大共同推動此次 ESG 百年計畫，透過十萬柏木護玉山、信義鄉小米復育，有助減緩溫室效應及維護生物多樣性，深具永續意義與價值。

維持生物多樣性是人類永續發展的基礎，玉山銀行長期投入環境永續及生態保育，聚焦「物種保育、棲地維護、環境永續」3 大主軸，包括支持有機農作、台灣黑熊、蝴蝶、海龜等物種保育，以實際行動持續落實 ESG 的永續議題，播下希望的種子，開創永續的未來。