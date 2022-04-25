〈台幣〉股匯雙殺 爆量重貶1.1角收29.37元

台北股匯今 (25) 日齊殺，外資瘋狂賣超並匯出，加權指數暴跌逾 400 點，創逾半年新低，新台幣兌美元匯率也摜破 29.3 元關卡，往 29.4 元靠攏，終場以 29.37 元作收，貶值 1.1 角，改寫 1 年 7 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值爆出 19.98 億美元。

台北匯市資金大逃殺，熱錢一去不復返，新台幣兌美元匯率今天一開盤就失守 29.3 元，最低來到 29.378 元，重貶超過 1.18 角，直逼 29.4 元關卡。

新台幣兌美元匯率終場收在 29.37 元，重貶 1.1 角，為 2020 年 9 月中旬以來的最低點，台北外匯市場成交值放大至 14.01 億美元，元太外匯市場成交值 5.97 億美元。

亞股今天全面倒地，台股也湧現恐慌性賣壓，電子、金融、傳產各類股全軍覆沒，台積電重挫近 2%，加權指數終場大跌 404 點，終場收在 16620 點，為逾半年新低，並寫下近 2 個月來單日最大跌點，外資大舉提款超過 420 億元，為連 2 賣。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾等官員表示，5 月初開會將討論升息 2 碼，以抑制通膨飛漲速度，鷹派路線幾成定局，使得美股四大指數上周五全面下挫，美元指數再度衝破 101。

美元升勢銳不可當，今天美元指數續揚 0.57%，觀察主要貨幣表現，人民幣重挫 0.96%，新加坡幣同步重貶 0.75%，韓元貶值 0.86%，歐元貶值 0.63%，新台幣貶 0.37%，日圓相對有撐小貶 0.11%。