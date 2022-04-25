外資操作玩兩面手法？金管會揪出兇手是經紀客戶

立委日前指控，外資大玩兩面手法，一邊喊多台積電、一邊賣超倒貨，但金管會調查報告出爐表示，近期外資證券商所出具的台積電研究報告，其控管作業程序尚符合推介辦法規定，且外資券商沒有以其自營部門買賣台積電股票，主要是券商經紀客戶在賣，依查核結果外資並無違反規定。

據金管會「外資研究報告管理報告」顯示，經查 2021 年 12 月至 2022 年 3 月中，有 10 家證券商出具台積電研究報告共計 45 份，這些證券商均表示，並未提供報告給媒體，且未接受媒體訪問，並已依規定就媒體相關報導於公開資訊觀測站澄清，及提醒媒體轉載須經其同意。

另外，研究報告基本假設或所引用資料有重大變動者共計 9 家，均已依推介辦法規定適時更新研究報告內容。

金管會進一步說明，這 10 家外資證券商中，僅有 2 家證券商取得自營資格，但是沒有以自營部位賣超台積電股票。

對於外資大舉賣超台積電的狀況，金管會引述外資券商說法表示，相關賣超部位是其「經紀客戶」賣出台積電股票，客戶多為專業機構投資人，因應國際市場波動及全球布局考量而調整其資產配置，證券商提供研究報告為客戶買賣股票參考資訊之一，客戶買賣皆是自身決策，非必然依照研究報告建議方向進行操作，證券商是被動接受委託執行其買賣交易。

金管會強調，外界會質疑外資研究報告涉有兩面手法，主要是因媒體時常轉載特定個股的研究報告內容，卻未衡平報導其前提假設或提醒投資人相關風險；而證交所及櫃買中心對外提供證券商買賣個股的交易資訊，是包括證券商本身的自營交易及其經紀客戶的交易部位，而經紀客戶買賣標的個股未必與研究報告之買賣方向一致，致相關資訊常被錯誤解讀。

為增進外界對於外資研究報告的正確認識及提升相關資訊透明度，金管會提出三大強化精進方向，分別為第一、加強對外揭露資訊的說明，包括證券商買賣證券日報表所揭露有關證券商對個股的買賣資訊，是包括證券商自營部位及其客戶的個股買賣資訊，以利外界瞭解。

二、強化對投資人的教育宣導，使外界正確瞭解研究報告的特性與使用限制、提醒投資人應注意公開資訊觀測站澄清專區訊息，並理性看待及合理使用媒體報導資訊。

三、提醒媒體宜平衡報導外資研究報告的假設與風險，及督促證券商對於媒體報導辦理資訊澄清時，宜並適時提醒投資人使用研究報告應注意的事項與限制。