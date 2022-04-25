裕民風能航運購置2艘CTV二手船 將攻離岸風場

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (25) 日宣布，攜手丹麥商 WMO 成立的裕民風能航運購置 2 艘 CTV 二手船，分別為「裕風 3 號」(UMO Mistral)和「裕風 5 號」(UMO Scirocco)，已完成轉旗入籍、抵達台中港，並簽訂租船合約，將投入離岸風場工作。

裕民說明，受疫情影響，無論是外籍工作人士、外籍船舶等入境工作，均需花費更多時間，一個風場至少約需 4-5 艘人員運輸船、1-2 艘維修工作船，目前船舶供給嚴重不足。

裕民風能航運此次購置三體式 CTV 二手船，將可推升運維補給、人力運輸的流動效率，彌補因疫情延宕的風場進度。

裕民風能航運尚有 2 艘新船委託泰國船廠建造中，預計於下半年交船，完成轉旗入籍後將加入營運，在所屬船隊投入風場後，除了可滿足海事船舶的需求，也可更呼應國家推動的國產化政策。

裕風 3 號和裕風 5 號船隻長度 25 公尺，配備 SCANIA 主機及可變螺距螺旋槳，適用於為風電產業運輸船員和貨物、船員更換船、調查、ROV、待命救援和警衛任務，船隊採用三體式 SWATH 船體，與市場上最好的雙體船相比，正常運行時間提高 40%，且良好的適航性和燃油經濟性適合台灣嚴峻海象。