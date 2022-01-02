〈晶技展望〉強攻車用市場 估2022年車用營收比重達12%

電動車市場崛起，除特斯拉 (TSLA-US) 外，中國及歐美原燃油車廠也積極推出產品，有助汽車電子化趨勢向上，晶技 (3042-TW) 強攻汽車應用市場，2021 年銷售創新高，董事長林萬興指出，晶技原估 2025 年車用產品占比 15% 目標，將可提前達成。

且晶技車用石英元件的毛利率優於資訊電子產業，且打入車廠供應鏈後，也不易遭取代，晶技車用石英元件高速成長，將帶動獲利走揚。

林萬興指出，晶技 2021 年車用電子應用銷售較 2020 年成長 80%，在整體本業營收中，車用石英元件銷售比重也已正式突破 7%。

對於 2022 年車用石英元件的銷售，內部目標總體營收雙位數成長下，車用營收占比將突破衝上 12%，以這樣的推進時程來估，晶技 2022 年車用比重將達 12% ，有利於原先預估 2025 年占營收比重 15% 的目標提早達陣。

晶技過去搶攻 Tier2 汽車電子廠久攻不下，汽車應用營收比重始終無法跨過 5% 門檻；隨著全球電動車市場崛起，且設計上與內燃機汽車不同，晶技 2021 年營收較去年大幅成長，車用石英元件銷售占營收比重推升至 7% 以上，並改寫新高。

晶技積極搶進車用市場，2021 年新投資事業晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內，每月產能 5000 萬顆，晶創在已在浙江寧波取得 33 畝的建廠用地，首期投資建廠金額規劃 6.13 億元，預計在 2023 年每月開出 6000 萬顆新產能。

晶技設立晶創科技的目的即爲強攻汽車應用市場，林萬興指出，晶創將在最短時間內完成全數認證並取得 Vendor Code，看好電動車頻率元件用量將達 100 顆以上，較每台內燃機汽車使用 8-10 顆的需求量明顯放大。

晶技一直配合客戶端汽車電控模組設計，產品應用從非安全性車用影音娛樂系統，進一步跨越到電控領域，客戶涵蓋美國及中國電動車大廠。