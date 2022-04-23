京東方OLED良率傳出問題 預計5月才能改善

據南韓媒體 The Elec 今 (22) 日報導，中國面板大廠京東方 (BOE) 傳出良率下滑加上晶片短缺等問題，導致蘋果 iPhone OLED 面板訂單出貨受到影響，生產瓶頸恐怕要持續到 5 月才能改善。

The Elec 表示，由於顯示驅動 IC 短缺，京東方面板產量自今年 2 月以來正在下降，不過，業內人士指出，面板良率很可能也是問題之一。京東方預計今年將提供 iPhone OLED 面板 3000 萬片，目標上看 4000 萬片，如今產能出現問題，恐難實現該目標。

京東方顯示驅動 IC 供應商來自 LG 集團旗下 LX Semicon，由於 LGD 同為 LG 集團，且也是 iPhone OLED 供應商， 因此 LX Semicon 需先向 LGD 供貨，導致京東方料況出現問題。三星顯示驅動 IC 則由三星集團 System LSI 提供。

顯示器供應鏈顧問公司 DSCC 表示，三星顯示預計將提供 Pro 機型 OLED 面板；而業內人士表示， LGD 與三星顯示共同出貨 Pro Max 系列 OLED 面板，京東方目前因良率問題遲遲無法打入。

現階段京東方正積極發展 OLED 低溫多晶矽 (LTPO) 面板，計劃於重慶 B12 新廠生產，目標明年打入 iPhone 15 OLED 面板供應鏈。

然而，消息人士表示，京東方目前重慶新廠 B12 開工率低，該廠主要生產第六代柔性 OLED 面板，京東方原定提供 OPPO OLED 面板，然而因價格競爭力低作罷，目前只生產汽車 OLED 面板。