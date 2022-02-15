成本上升 美國銀行調降GAP評級至表現不佳

由於成本上揚和政府紓困終止，可能對 GAP 的客戶和投資入都造成傷害，美國銀行 (BAC-US) 分析師在周二 (15 日) 發給投資人的報告中，將 GAP (GPS-US) 的評級從「中性」調降至「表現不佳」。

其他幾家研究公司也對 GPS 提出負面報告。摩根大通 (JPM-US) 在 1 月 4 日周二的研究報告中將 GAP 的目標價從 22 美元調降至 18 美元，並給予該公司「中性」評級。瑞銀集團在 11 月 24 日周三的研究報告中將 GAP 的目標價從 31 美元調降至 25 美元，並給予「中性」評級。

在所有股票研究分析師中有 3 人對該股給予「賣出」評級，12 名給予「持有」評級，4 人給予「買入」評級。根據 MarketBeat.com 的數據，該公司平均評級為「持有」，目標價共識為 24.12 美元。

GAP 於 11 月 23 日公布其上季財報。這家服裝零售商當季每股獲利 (EPS) 為 0.27 美元，低於分析師一致預期的 0.50 美元。 GAP 的股本回報率為 23.80%，淨利率為 3.05%。當季營收為 39.4 億美元，低於分析師估計的 44.3 億美元。賣方分析師預計，GAP 全年度每股獲利為 1.35 美元。