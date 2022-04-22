日月光因應422世界地球日 全廠區發放「環保垃圾袋」

面對全球氣候變遷現象，日月光投控 (3711-TW) 今 (22) 日宣布，公司致力降低營運對環境的衝擊，今年也配合世界地球日活動，高雄廠首批量產的「環保垃圾袋」，吸睛的循環經濟成果，展現公司積極落實永續的決心，將陸續在 4 月底前完成全廠區 2 萬 5 千名員工、人手一捲的發放。

日月光指出，環保垃圾袋取自工廠回收的廢塑膠原料，代表在日常就能使用到公司的回收再用製品，號召全體同仁一齊體驗環保減塑新生活，藉由行動再次呼應今年高雄廠地球日的推動標語「低碳行動。由我開始」，讓環保從日常簡單落實。

珍惜地球資源是每個人、每間企業必須重視的事情，日月光以「高值、低碳、減廢、智慧」為主軸，推動循環經濟，從源頭做起，盤點全廠區的廢棄物，與上下游廠商共同合作，經由材質特性與形態區分再用，執行多起創新專案，極大化回收效益。

環保垃圾袋即是一例，在廠內集結過往被焚燒的塑膠氣泡袋、泡棉等耗材，經過破碎、壓縮與分類，再交由合作廠商統一製作，每月約可製 8 萬捲環保垃圾袋，高雄廠預計 2025 年達 100% 廢塑膠資源化目標。

另外，日月光延伸楠梓科技園區第一園區的綠色景觀圍籬，由位處第二園區的高階主管為代表，在經濟部加工出口區管理處四組組長徐仲禮與議員、及 2 位里長見證下，攜手種下屬於 2022 年的 22 棵綠色樹苗，讓日月光綠色減碳的理念與樹群一同成長，並以綠色圍籬持續守護著園區的綠色行動。

日月光 4 月也加入「MeNGo 無限暢遊方案」，成為試辦計畫一員，與高雄市交通局、交通部運輸研究所攜手，推動高雄市綠色運輸，相較先前以捷運搭乘區段較長的民眾，本次針對單程票價 30 元內的短程使用者，提供先搭乘後付費的模式，並給予優惠折扣，提供輕軌、公車、YouBike、渡輪等多方案的配套服務，持續響應並推動多元友善的綠色交通運具，發揚綠色永續精神。

高雄廠因疫情影響，世界地球日系列活動改以靜態模式推動，「低碳飲食、瞭解每日便當碳足跡」，計算每個餐盒的碳排放量，並公告在員工訂購平台，讓大家更有感因主菜種類、烹調方式的不同所導致的碳排差異。

「2022 減碳大暴走」邀請員工們分享減碳秘笈，透過照片的記錄與交流，搭配 4 月份每周 2 篇的減碳電子報報，開展更多的行動方案，身體力行，輕鬆、簡單達到綠生活的落實。

日月光秉持綠色企業的目標，多管齊下以實際行動落實 ESG 理念，在後疫情時代更顯重要，數位轉型的驅動，改變企業的經營模式，著重提升產業競爭力的同時，也呼應國際趨勢脈動，致力在環境與社會面向，與公司營運達到緊密的連結。2022 年世界地球日，高雄廠以落實愛護地球行動的爆棚能量，持續轉化為產業發展的創新前進力量，以產業鏈的循環共生的目標積極邁進。