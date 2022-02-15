人行展開3,000億元1年期MLF操作 支撐大陸經濟成長

中國人民銀行（大陸央行）進行人民幣 3,000 億元中期借貸便利（MLF）操作，為連續第二個月透過 MLF 操作對銀行體系投入更多資金，以支撐大陸經濟成長。

人行在 15 日表示，進行 3,000 億元 1 年期 MLF 操作，利率維持在 2.85% 不變，18 日有 2,000 億元 MLF 到期。央行並進行 100 億元 7 天期逆回購操作，另有 200 億元逆回購到期，中標利率 2.1%，與上次相同。

上月人行下調借貸成本後，上月金融機構提供的新貸款金額衝到人民幣 3.98 兆元（6,260 億美元），寫下 1992 年有紀錄以來最高峰。在大陸經濟面臨新冠肺炎疫情反覆、房地產景氣趨緩、內需疲弱等多股逆風下，人行採取的最新行動，可望進一步提振經濟。

法國東方匯理銀行（Credit Agricole CIB）經濟學家治曉佳表示，人行釋出的信號，顯示央行仍有意將流動性維持在相當充裕的水準，並將市場利率維持在相對較低的水準，以支持信用需求；由於中國經濟仍面臨壓力，尤其是房地產領域和與民間消費需求，因此上半年央行仍有採取進一步政策行動的空間，包括降準和降息。

野村國際首席中國經濟學家陸挺等人認為，大陸經濟狀況幾乎已達到當局的痛點，預料 3 月大陸「兩會」後，人行會再度降息和降準。

東方金誠評級分析師則指出，目前中端市場利率已處於較低水準，其中具代表性的 1 年期商業銀行（AAA 級）同業存單到期收益率已降至 2.4% 至 2.5%，明顯低於 1 年期 MLF 利率。1 月金融數據也顯示，信貸迎來「開門紅」，社融、M2 貨幣供應量均比去年同期明顯加速。

不過，在經濟下行壓力較大的情況下，貨幣政策仍需立足「穩增長」，繼續推動寬信用過程向縱深發展。