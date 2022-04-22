〈航運指數〉SCFI跌至9個月來新低 航商5月調漲GRI 運價正醞釀反彈

上海航交所今 (15) 日公布最新 SCFI 綜合指數 (上海出口集裝箱運價指數)，呈現連 14 跌來到 4195.98 點，較上周續跌 32.67 點，創去年 7 月下旬以來低點，不過，貨攬業者透露，隨著上海逐漸進入復工階段，5 月起海運的貨量可望急速升溫，多家船公司包括長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 在內，已宣布 5 月將再調漲亞洲到美國的 GRI(綜合費率附加費)，運價止跌回穩在望。

由於近來貨品多移到上海以外的港口出貨，先觀察 CCFI 指數 (中國出口集裝箱運價指數) 變化，較上周下滑 0.6% 至 3109.78 點，顯示中國疫情令廠商出貨遭遇瓶頸。

據 CCFI，三大長程航線運價並未有明顯回檔疑慮，美西線本周運價略回跌 0.7%，美東線略回跌 0.1%，歐洲線則是略反彈 0.3%。

若觀察 SCFI，自今年 1 月中旬以來逐漸走緩，除了因農曆年的季節性因素，3 月起中國疫情再度升溫，上海以及中國多個製造業重鎮陸續實施強制清零，進而影響海運貨載。

不過，無論是海運業者或貨攬業者均認為，隨著中國後續逐漸解封，積壓貨物有望再湧現一波搶艙潮。

貨攬業者直指，由於上海逐漸進入復工階段，看好 5 月起海運的貨量可望急速升溫，料將推升運價反彈，而多家船公司包括長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 已宣布 5 月將再調漲亞洲到美國的 GRI(綜合費率附加費)。

貨攬業者表示，此次 GRI 調漲，平均加收 1000-2000 美元不等，約是運費的 10-20%。

另外，有法人提到，目前美國庫存銷售比仍偏低，美東、美西線運價淡季期間也處在高檔盪，展望正面。