〈瑞昱法說〉三大成長引擎發動 今年上半年營運續熱 全年產能取得再優去年

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (8) 日召開法說會，展望後市，副總黃依瑋表示，今年上半年整體市場延續去年底熱度，展望持續正向，包括乙太網、交換器、WiFi 需求均相當強勁，相關產品業績將維持高成長，也強調今年不論 8、12 吋產能取得都較去年增加。

黃依瑋指出，去年市場受供應鏈長短料、季節性調整與貨櫃塞港問題，第四季存貨金額達 165.49 億元，庫存水位較高，但今年隨著各類影響淡化，市場將逐步消化庫存，全年庫存水位估將逐步下降。

細分各產品線，黃依瑋表示，乙太網、交換器、WiFi 三大產品線成長相當強勁，其中，乙太網持續往 2.5G 推進，也將在年底推出全球最小顆的 5G 乙太網控制晶片，滿足 PC 周邊、PON、路由器等產品，看好在可預見的未來將大幅成長。

交換器方面，黃依瑋指出，隨著 5G、疫情衍生新需求，整體產業為獲得更高頻寬，持續升級網路骨幹，促使交換器成為公司另一成長引擎，預估未來 3-5 年市場規模成長幅度皆達 10%，且不僅潛在市場規模增加，也有信心隨著 10G PHY、第三層管理型交換器等新品問世，進一步提升市占率，帶來另一波成長機會。

WiFi 方面，瑞昱預期，今年市場持續擴大導入 WiFi 6，預期今年 WiFi 6 在 PC 市場的滲透率將達 50-60%、路由器也達 40%、寬頻市場採用率也逐步提升，現今價格也仍較 WiFi 5 高出 2 倍、比 WiFi 4 高出 3.5 倍。

瑞昱 WiFi 6E 的解決方案也已獲客戶採用，並開始出貨，整體價格再高於 WiFi 6 20-30%，目前也著手開發 WiFi 7，預期最快 2023 年下半年進入量產，看好這段期間 WiFi 6E 將逐步取代 WiFi 6，可望再拉抬整體銷售單價。

PC Codec 方面，黃依瑋強調，儘管去年第四季消費性需求趨緩，但瑞昱 PC Codec 仍溫和年增 1.4%，預期今年在整體 PC 出貨持平或小幅成長下，加上商用型筆電出貨提升，PC Codec 也將維持穩定成長。

至於藍芽產品線，黃依瑋表示，機上盒遙控器、穿戴裝置對 BLE SOC 需求依舊非常熱絡，TWS 儘管去年表現不盡人意，不過，今年已推出 LE Audio 可以執行一對多的廣播，可以協助客戶創造更長聆聽的應用，預期今年將維持穩定成長。