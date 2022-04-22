台新金全面啟動淨零 以永續金融落實責任投融資

今 (22) 日為世界地球日，台新金 (2887-TW) 舉辦「台新三十永續淨零高峰會論壇」，董事長吳東亮表示，台新全面啟動淨零的概念，並持續落實「責任投融資」，期能以金融引領永續，號召更多企業及客戶一起假日永續倡議。

吳東亮表示，今天的活動為了加強防疫，除了致詞貴賓及與談人以外，一律改為採線上參加，但仍有超過 1800 位貴賓與會。

吳東亮表示，氣候變遷議題已是全球面臨最大挑戰，今年是台新銀行成立 30 週年，也是台灣政府的淨零元年，國發會才在 3/30 公布了「台灣 2050 淨零排放路徑」規劃，昨天行政院就拍板通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並更名為「氣候變遷因應法」，將 2050 淨零轉型正式入法，建立碳費機制，最快將在 2024 年開始實施。

吳東亮表示，多年來台新積極深耕永續經營，對內，除了日常營運的節能減碳外，也推動「全員淨零」，讓員工透過改變生活習慣，實踐淨零碳排，並訂定科學基礎減量目標 (SBT)，要在 2030 年達成 100%「辦公室據點」的零排放。

對外，台新簽署赤道原則、成為 TCFD 氣候變遷財務揭露的支持機構，並將有具體作為在 B2B 與 B2C。

B to B 方面，吳東亮表示，台新承諾不再承作新的燃煤發電廠及採煤礦場專案融資，並持續落實「責任投融資」，貸款給低碳運輸工具、循環經濟和再生能源等綠色產業，以及投資綠色債券與永續評鑑優良的企業股票。

在 B to C 方面，台新倡議與民眾生活結合的淨零規劃，推出「綠色生活」，結合許多重量級的策略夥伴，在民眾的食、衣、住、行，甚至種植樹木等方面，規劃了許多永續活動，積極教育並鼓勵民眾，在生活中實踐環境永續。

吳東亮表示，台新全面啟動淨零，和政府「2050 淨零排放路徑」設定的「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」四大策略不謀而合。面對氣候議題沒有人是局外人，只要為地球盡一份心力，相信每一個人都可以是 “From Zero to Hero”，成為化解氣候危機的英雄。