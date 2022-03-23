台新金拚永續 董座吳東亮： 停止承作新燃煤發電廠融資

又有銀行宣布停作新燃煤電廠融資，台新金控 (2887-TW) 董事長吳東亮表示，因應永續趨勢，核心子公司台新銀將規劃 B2C 永續規劃，並公開宣示未來不再承作新的燃煤發電廠專案融資。

順應 ESG 發展潮流，金融業除積極落實淨零碳排策略外，也將此一趨勢延伸到融資業務，包括玉山、國泰世華等銀行先後宣布停止承作新的燃煤電廠授信，台新銀行今天也宣布跟進。

台新金今 (23) 日舉辦成立 30 周年記者會，吳東亮偕同妻子彭雪芬、次子吳昕豪共同出席。吳東亮在致詞時提到，台新積極在市場尋找併購的機會，包括信合社、銀行、證券與壽險等，以此擴大金控版圖，他更在致詞時一度哽咽，感謝貴人的支持與協助。

吳東亮指出，將持續推動環境永續，在淨零計畫外，更致力倡議與推動個人｢綠色生活｣行動，與眾多產業夥伴合作，從企業自身做起，號召員工與客戶從日常食衣住行轉變，為永續盡一份責任。

台新金控總經理林維俊表示，台新所提出的｢綠色生活｣方案，涵蓋食、衣、住、行等四大面向，以「行」來說，為降低移動汙染源，攜手 Gogoro 以客戶生活為核心，結合雙方服務，跨界組建生態圈聯盟，並為創業界之先，提供所有員工汰舊換購 Gogoro 電動機車補助。

根據台新規劃，將運用全台分行的據點優勢，規劃設置 Gogoro 換電站，普及綠色交通的基礎建設。YouBike 微笑單車也是城市短程交通的重要運具，台新也將於全台合適分行據點布建 YouBike 停車樁，鼓勵更多民眾低碳出行。