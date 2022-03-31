新光、台新想合併 要先過金管會四大審查關卡

市場傳新光金 (2888-TW) 擬討論與台新金 (2887-TW) 合併，對此金管會表示，金融機構是否合併涉及股東意願，金管會審查重點主要聚焦四大重點，包含財務與資本結構健全、資金來源妥適性、守法性，以及投資後的健全經營。

媒體報導，新光金 29 日董事會，由大股東洪家以臨時動議方式，提案以成立工作小組的方式研究兩家金控的合併案，在董事無人反對情況下，列入下次董事會正式議案討論，同屬泛新光集團的兩家金控是合併再掀話題。

金管會銀行局副局長林志吉表示，對於金融機構基於業務發展的併購，這部分涉及股東意願，金管會的立場向來鼓勵金融業根據市場機制，在符合法令規定，兼顧員工、股東與客戶利益原則下，尊重市場機制。

林志吉進一步指出，金管會對於金控轉投資申請主要有四大審查重點，包括：一、財務與資本結構健全性，二、資金來源妥適性，三、守法性，四、金控投資後的健全經營。

關於合併說再度浮上檯面，新光金態度低調，僅強調對於董事會討論內容不作評論，但如有任何決議事項，會依規定公告，讓投資人知悉。

台新金則說，台新金和新光金同屬泛新光集團的公司，多年前也談過此事，有機會能夠一起合作努力看看，也是一件好的事情，如果有收到邀約會以正面開放的態度進行評估。