台股跌百點險守萬七 三大法人賣超227.3億元 外資提款逾210億元

Fed 再度放鷹，台股今 (22) 日跟隨亞股走跌，一度挫逾 200 點、回測 16900 點，電子股承壓，尤其千金股殺聲隆隆，終場在運輸、金融股撐盤下，加權指數跌幅收斂，下挫 102 點，收在 17025 點。三大法人合計賣超 227.3 億元，其中外資大幅提款 215 億元。

台股周線驚險收紅，本周累計小漲 20 點。觀察三大法人今天資金變動情形，外資轉為賣超 215.97 億元，終結連 3 買；投信也買超 16.29 億元，為連 8 買；自營商則賣超 27.65 億元。三大法人合計賣超 227.3 億元。

電子族群方面，權王台積電今天湧現賣壓，下挫逾 1%，以 558 元作收，市值滑落至 14.47 兆元，聯發科終場下跌 1.6%，台達電、國巨、瑞昱、聯詠等也都賣壓沉重，不過，鴻海、華碩等力守盤上。

運輸族群方面，受本土疫情延燒影響，宅經濟商機再起，吸引資金湧入宅配通、嘉里大榮，雙雙亮燈漲停，榮運、志信、中櫃三檔陸運相關個股同步攻上漲停板，貨櫃三雄中僅萬海收黑，長榮、陽明漲逾 1%，其他如漢翔、新興、亞航等漲勢都相當強勁。

金融股今天展開反彈，扮演撐盤要角，中信金、玉山金上漲逾 2%，富邦金、華南金、兆豐金等也有 1% 以上的漲幅。

股王信驊 (5274-TW) 股價重挫 4%，跌破 3000 元，三家 IC 設計千金股包括祥碩 (5269-TW)、譜瑞 - KY (4966-TW) 也明顯感受資金撤離壓力，其中力旺更亮燈打入跌停板，創 8 個月以來新低，富邦媒、緯穎、AES-KY 失守千元關卡，台股目前僅剩七千金。