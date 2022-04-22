中菲行搶高毛利專案 完成汽車零配廠集運中墨物流配送

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (22) 日指出，近期對中國華南地區汽車零配件供應商，整合其共同銷往墨西哥工廠進行組裝的垂直供應鏈，並以創新空運轉跨境卡車的多式聯運方案，為客戶省下近 40% 的運輸成本。

中菲行表示，由於華南地區汽車產業供應商眾多，因此，此次專案團隊特別重視，為沖壓模具製造商等客戶，鑽研精進運輸模式，更透過共享、共攤的概念，有效為 15 個出貨商集運，提供最具成本效益的物流解決方案。

由於物流專案一向具備高毛利特性，此次中菲行完成多式聯運方案，法人樂觀看帶，未來爭取更多高毛利指標性專案可期。

中菲行進一步說明，由於從華南運送至墨西哥，不僅只有少數航班提供有限艙位的客機，其載貨高度限制也無法符合貨運需求，在此狀況下，中菲行從廣州白雲國際機場起運的超大貨物人工查驗、客製化監督保護貨物的木箱包裝，到在旺季和各大航空公司操盤包板協議，成功在一周內完成任務。

中菲行強調，在客戶限縮的貨運時程下，透過集團旗下中、美團隊以及長期合作的航空公司、保稅卡車公司和墨西哥當地策略性合作夥伴，得以高效無縫接軌，尤其在面對旺季包機運費持續高漲的中美航線，透過空運轉跨境卡車的創新物流服務，相較傳統包機，有效為客戶省下近 40% 的運輸成本。