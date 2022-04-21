〈俄烏衝突〉全球再生能源漲價 分析師：長期結果仍有益

隨著能發電的大宗商品成本上漲，全球電力價格正在飆升。近幾個月來，部分因為俄烏戰爭，天然氣和煤炭價格創下歷史新高，目前仍處於多年高位，似乎為太陽能和風能提供了巨大的機會，因為俄烏戰爭以來，再生能源股應聲而漲。

再生能源公司長期推廣太陽能作為替代化石燃料的便宜解決方案，租稅優惠政策更助長其推廣。隨著技術的進步，以及企業設法降低安裝基礎設施的成本後，太陽能和風能技術的成本逐漸下降。

然而，最新報導顯示，可再生能源價格正在上漲，影響了一些買家的成本效益，也令一些再生能源股承壓下跌。

LevelTen Energy 軟體公司運作的平台連接可再生能源買家和賣家。該公司表示，第一季歐美價格都大幅上漲。北美地區，去年第四季到今年第一季之間，商業客戶簽署的購電協議價格上漲 9.7%，較去年同期上升 28.5%。(購電協議是企業與再生能源項目開發商簽訂的協議，企業保證以特定價格為該再生能源項目提供資金)

這是更大規模的再生能源系統其中一部分，不同於屋頂太陽能電池板，但重要性可能更高。包括沃爾瑪 (WMT-US) 和 Lululemon Athletica (LULU-US) 在內的公司已簽署協議，為此類項目提供資金，幫助他們實現淨排放量 0 的目標，且可在再生能源成本下降時獲得財務回報。LevelTen 平台已經促成價值超過 50 億美元的可再生能源契約簽署完成。

再生能源價格的其他衡量指標也顯示出通膨壓力。根據太陽能產業協會的數據，去年一種大型太陽能項目的價格上漲了 18%。

一如其他產業，太陽能產品的供應鏈已經放緩，多晶矽和鋼鐵等組件變得更加昂貴，而像《重建美好未來 (Build Back Better)》這類支撐性法案卻停滯不前，有鑑於這些爭議，今年公用事業規模的太陽能安裝量預計下降 14%。

延遲和漲價對太陽能和風力廠商以及安裝廠商都是難關，例如 Jinko Solar (JKS-US)、Vestas Wind Systems (VWDRY-US) 和 Maxeon Solar Technologies (MAXN-US)，以及 Sunrun (RUN-US) 和 Sunnova (NOVA-US)。

然而，好消息是風能和太陽能的需求仍在增長，安裝這些設施仍然具有相對的成本優勢。 LevelTen 的開發商服務高級主管 Gia Clark 表示，購電項目的定價仍然低於許多化石燃料項目，因為隨著化石燃料價格飆漲，化石燃料項目的成本也已飆升。

可再生能源的購電協議通常至少持續 10 年，因此買家需要確信他們鎖定的價格可長期保持不變。以期貨市場價格來看，天然氣價格已上漲數年。

「大眾對天然氣和其他傳統能源產品價格的狀況更加緊張，因此再生能源電力買家更確信，雖然現在正支付溢價，但經過長期時間後，最終以財務角度來看，這結果會打平或更好。」Clark 說。