聯發科第5屆智在家鄉賽事開跑 聚焦淨零碳排新主題

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (21) 日宣布，第五屆「智在家鄉」數位社會創新競賽正式開跑，參賽團隊選定 1 個以台灣鄉鎮市或區作為主題，利用數位科技改善該地區問題，本屆更鼓勵對「淨零碳排」(Net Zero) 主題有興趣的團隊踴躍投稿，共同為實現零碳家園集思廣益。

董事長蔡明介表示，「淨零碳排」已躍升為全球首要課題之一，今年除了例行賽事外，我們也希望以「智在永續、零碳家鄉」號召，吸引社會各界團隊以科技創新方式提出碳盤查、分析、減量和抵消等邁向淨零碳排的提案，在生活各個角度透過智慧落實減碳、促進碳中和以營造永續宜居的家鄉。

聯發科指出，此次決賽將選出特優 1 組獎金 100 萬元、優等獎 3 組獎金各 20 萬元、特別獎 3 組獎金各 5 萬元，歡迎大家有「智」一同，加入永續家鄉的熱情行列。

聯發科「智在家鄉」為台灣最大規模的社會創新競賽，賽事強調在地連結，不限主題類型，從地方需求激發創新，串連共好可能性；儘管近 2 年面臨疫情衝擊，不過，來自台灣各地參與熱度不減反增，每年參與提案件數屢創新高，累計遍及全台 22 個縣市、305 個鄉鎮，顯現台灣民間充沛的社會創新力。

蔡明介認為，聯發科自創立來，即善用先進且多樣化的技術，讓全球消費者受惠科技普及帶來的便利，實現更美好的生活，社會創新與科技運用絕對不是少數人的專利，除了積沙成塔，更可以是民眾生活的日常，科技源自人性，小發明也能成大事，為科技的普世價值。

聯發科「智在家鄉」數位社會創新競賽即日起開放報名，至 7 月 5 日為止，預定 8 月中公告入圍名單，入圍的 20 組團隊將獲 5 萬元獎金及 5 萬元研發補助，並在公司高階主管與學者導師的專屬輔導下，讓提案可行性更臻完備，後續還有落地計畫獎勵。